शिक्षक एमएलसी चुनाव: कुशीनगर जिले में 15 मतदान केंद्र बनाए गए

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खंड शिक्षक निर्वाचन (एमएलसी) के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। जिले में मतदान कराने के लिए 15 केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले को सात जोन में बांटकर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी संजय चौहान ने कलेक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया।

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