{"_id":"6ac367187c9c71229609c57c","slug":"video-lekhpals-to-halt-work-from-october-17-if-demands-are-not-met-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"मांगें नहीं मानीं तो 17 अक्तूबर से काम ठप करेंगे लेखपाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वर्षों से लंबित मांगों पर सुनवाई नहीं होने से लेखपाल संवर्ग का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर आठ प्रमुख मांगों पर तत्काल सकारात्मक कार्रवाई की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगों का समाधान नहीं हुआ तो प्रदेशभर के लेखपाल 17 अक्तूबर से चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण कार्य बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे। इससे राजस्व और जनहित से जुड़े कार्य प्रभावित होने की जिम्मेदारी शासन और राजस्व परिषद की होगी।

... और पढ़ें