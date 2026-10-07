{"_id":"6ac651af7fc28fd8f9051462","slug":"video-kaushambi-dcm-driver-and-helper-killed-after-being-hit-by-a-car-the-two-had-stepped-out-to-clean-the-alternator-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"कौशाम्बी : कार की टक्कर से डीसीएम चालक और हेल्पर की मौत, अल्टरनेटर साफ करने उतरे थे दोनों","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कौशाम्बी : कार की टक्कर से डीसीएम चालक और हेल्पर की मौत, अल्टरनेटर साफ करने उतरे थे दोनों

विनीश कुमार

Updated Wed, 07 Oct 2026 07:35 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 07:35 PM IST







Link Copied



सैनी कोतवाली क्षेत्र के अटसरॉय हाईवे के पास बुधवार रात करीब एक बजे तेज रफ्तार कार ने हाईवे किनारे खड़े डीसीएम चालक और हेल्पर को टक्कर मार दी। इसमें दोनों की माैत हो गई। ... और पढ़ें

विज्ञापन