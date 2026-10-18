VIDEO: मां ने दो लाख रुपये में बेच दिया डेढ़ माह का बेटा, महिला और डॉक्टर दंपती समेत पांच गिरफ्तार

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कासगंज में बस स्टैंड से डेढ़ माह के मासूम के गायब होने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच में बच्चे को दो लाख रुपये में बेचने का मामला सामने आया। पुलिस ने मासूम की मां, डॉक्टर दंपती और एक अन्य दंपती समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल बरामद किया। आरोपियों के बताए गए ठिकानों से खरीद-फरोख्त से संबंधित 80 हजार रुपये भी बरामद किए गए हैं। सोरोंजी क्षेत्र के गांव बनूपुर पुख्ता निवासी अरविंद फरीदाबाद में सोनपपड़ी बनाने वाली कंपनी में काम करता है। उसने पुलिस को बताया कि 16 अक्तूबर को उसकी पत्नी डेढ़ माह के बेटे को दवा दिलाने कासगंज आई थी। बस स्टैंड पर उसने बच्चे को एक अज्ञात महिला के पास छोड़ा और लघुशंका के लिए चली गई। लौटने पर महिला और बच्चा दोनों गायब मिले। अरविंद ने 17 अक्तूबर को सोरोंजी थाने में तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई। जांच के दौरान बच्चे को बेचने की साजिश का पता चला। पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह के निर्देश पर सीओ सदर आंचल चौहान के नेतृत्व में सोरोंजी पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने तलाश शुरू की। पुलिस के अनुसार, 17 अक्तूबर को चंदपुरा-गऊपुरा कट के पास यात्री प्रतीक्षालय से पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें बच्चे की मां, सोरोंजी के गांव सलेमपुर उर्फ नगला भूतल निवासी डॉक्टर अरुण कुमार और उनकी पत्नी और जिला हाथरस में कोतवाली सिकंदराराऊ के गांव बारासरी निवासी महिपाल और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया । आरोपियों की निशानदेही पर मासूम तलाश कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्चे की मां ने 1.30 लाख रुपये मिलने और उसमें से 1.20 लाख रुपये बैंक खाते में जमा करने की बात बताई। डॉक्टर दंपती ने सौदे में दो लाख रुपये मिलने की जानकारी पुलिस को दी। शेष रकम में से 80 हजार रुपये बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मां के खाते में जमा धनराशि की निकासी पर रोक लगवा दी है।

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