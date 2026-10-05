{"_id":"6ac38de90d15e94d770c14a0","slug":"video-waterlogging-due-to-overflow-of-makdi-kheda-unlined-drain-causes-inconvenience-to-residents-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मकड़ी खेड़ा कच्चा नाला ओवरफ्लो होने से जलभराव, लोगों को हो रही परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मकड़ी खेड़ा कच्चा नाला ओवरफ्लो होने से मैनावती मार्ग व आसपास के इलाकों में मुख्य मार्ग से लेकर गलियों तक में अभी तक पानी भरा है। इससे लोगों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है। दो वार्डों की ककरीब 35000 की आबादी प्रभावित है। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि 6 में से एक या दो पंप ही चलाए जा रहे हैं जिससे पानी की निकासी धीरे-धीरे हो रही है।

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