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कानपुर: बारिश के बाद स्कूल परिसर जलमग्न, जलभराव से विद्यार्थियों की बढ़ी परेशानी

कानपुर ब्यूरो

Updated Thu, 03 Sep 2026 12:44 PM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 12:44 PM IST







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देर रात से हो रही बारिश के चलते कल्याणपुर ब्लॉक के बगदौधी कछार प्राथमिक स्कूल परिसर में जलभराव हो गया। पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से विद्यार्थियों और शिक्षकों को स्कूल पहुंचने के बाद भी जलभराव से जूझना पड़ा। ... और पढ़ें

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