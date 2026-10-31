कानपुर के श्याम नगर ब्रह्मदेव मंदिर से पानी की टंकी गायब, श्रद्धालु परेशान और नगर निगम बेखबर

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कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत श्याम नगर स्थित प्रसिद्ध ब्रह्मदेव मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की पेयजल सुविधा के लिए पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया द्वारा लगवाई गई पानी की टंकी गायब हो गई है। सार्वजानिक स्थान से पानी की टंकी गायब होने और पेयजल व्यवस्था पूरी तरह ठप होने से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम और जलकल विभाग से जल्द से जल्द नई टंकी लगवाकर जलापूर्ति बहाल करने की मांग की है।

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