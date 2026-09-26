कानपुर: जलभराव से जूझ रहे ग्रामीणों ने नहर पटरी मार्ग पर काट डाला पाइप, आवागमन प्रभावित

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कुरसौली नहर पुल पर पानी निकासी की जगह अतिक्रमण होने की वजह से हुए जलभराव की समस्या को देखते हुए ग्रामीणों ने 13 गांवों की लाइफलाइन सड़क नहर पटरी मार्ग को काट दिया और पानी की निकासी के लिए पाइप डाला। सड़क कटने से सड़क पर गीले मिट्टी का दलदल होने से आवागमन ठप हो गया और राहगीरों को कुरसौली गांव के अंदर होकर गुजरना पड़ रहा है। बता दें कि कुरसौली नहर पुल के दोनों तरफ बारिश के पानी की निकासी के लिए भूमिगत बड़े बड़े पाइप पड़े थे लेकिन लोगों ने अतिक्रमण करके पाइप बंद करके दुकानें बनवा ली। पाइप बंद होने से मोहनपुर नई बस्ती और कुरसौली नई बस्ती में जलभराव हो गया है। गलियों में आधा से डेढ़ फीट तक पानी भरा हुआ है।

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