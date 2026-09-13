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कानपुर: बगाही चौकी-किदवई नगर चौराहे के बीच सड़क पर गिरा पेड़, आवागमन प्रभावित

प्रसून शुक्ला

Updated Sun, 13 Sep 2026 01:55 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 01:55 PM IST







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बगाही चौकी से किदवई नगर चौराहा जाने वाली सड़क पर रविवार को अचानक पेड़ गिर गया। पेड़ सड़क के बीच में गिरने से आवागमन प्रभावित हो गया। सड़क से गुजर रहे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ... और पढ़ें