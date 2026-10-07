{"_id":"6ac621dff24272ea2a0fb806","slug":"video-torrential-rain-and-hailstorms-hit-kanpur-sharp-drop-in-temperature-recorded-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में मूसलाधार बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर शहर और आसपास के इलाकों में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ली है। कड़कड़ाती आंधी और काले बादलों के बीच शहर के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिरने की खबर है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से जहां तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और मौसम ठंडा हो गया है। वहीं, सड़कों पर आवागमन करने वाले राहगीरों के लिए मुश्किलें बढ़ गईं।

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