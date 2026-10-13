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कानपुर देहात में बच्चों से भरी स्कूली बस पलटी, उछेता गांव के पास मची चीख-पुकार

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 13 Oct 2026 10:14 AM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 10:14 AM IST







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सिकंदरा थाना क्षेत्र में उछेता गांव के पास स्कूली बच्चों से भरी एक अनियंत्रित बस अचानक खेत में पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। गनीमत रही कि बस में सवार बच्चों को केवल मामूली चोटें आईं। ग्रामीणों का आरोप है कि चालक की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई है। ... और पढ़ें

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