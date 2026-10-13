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कानपुर देहात में बच्चों से भरी स्कूली बस पलटी, उछेता गांव के पास मची चीख-पुकार
सिकंदरा थाना क्षेत्र में उछेता गांव के पास स्कूली बच्चों से भरी एक अनियंत्रित बस अचानक खेत में पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। गनीमत रही कि बस में सवार बच्चों को केवल मामूली चोटें आईं। ग्रामीणों का आरोप है कि चालक की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई है।
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