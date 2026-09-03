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कानपुर: किदवई नगर 40 दुकान चौराहा पर गड्ढे ही गड्ढे, जन्माष्टमी की खरीदारी के बीच जाम से दुकानदार परेशान

कानपुर ब्यूरो

Updated Thu, 03 Sep 2026 03:06 PM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 03:06 PM IST







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किदवई नगर के 40 दुकान चौराहा पर जर्जर सड़क और जगह-जगह बने गड्ढे दुकानदारों और राहगीरों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। जन्माष्टमी की खरीदारी के लिए बाजार में भीड़ बढ़ने के बीच सड़क की बदहाली से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। आए दिन जाम लगने से दुकानदारों के साथ खरीदारी करने पहुंच रहे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

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