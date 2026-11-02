{"_id":"6ae88f9bdea0245b7a0373b6","slug":"video-police-seize-110-kg-of-illegal-firecrackers-in-raids-three-arrested-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"पुलिस ने छापेमारी कर 110 किलो अवैध पटाखे किए बरामद, तीन गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दीपावली त्योहार के चलते क्षेत्र में अवैध रूप से लाए गए पटाखों को लेकर पुलिस ने पतारा व नौरंगा कस्बे में छापेमारी कर 110 किलो पटाखा बरामद किया है। पुलिस ने पतारा में दो लोगों को व नौरंगा से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि पतारा में छापेमारी में साहू आटा चक्की से 40.54 किलो पटाखे बरामद कर राजेश कुमार को व मेडिकल स्टोर के ऊपर रखे 30.54 किलो की बरामदगी करते हुए हरिओम सैनी को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसी तरह मुखबिर से सूचना मिलने पर नौरंगा निवासी श्रवण कुमार उर्फ राजू के कब्जे से बिक्री के लिए रखे 39 किलोग्राम पटाखे बरामद किए गए हैं । पुलिस ने श्रवण कुमार को भी गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि त्योहार में अवैध रूप से बिक्री के लिए पटाखे रखने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी।

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