{"_id":"6ae88f9bdea0245b7a0373b6","slug":"video-police-seize-110-kg-of-illegal-firecrackers-in-raids-three-arrested-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"पुलिस ने छापेमारी कर 110 किलो अवैध पटाखे किए बरामद, तीन गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पुलिस ने छापेमारी कर 110 किलो अवैध पटाखे किए बरामद, तीन गिरफ्तार
दीपावली त्योहार के चलते क्षेत्र में अवैध रूप से लाए गए पटाखों को लेकर पुलिस ने पतारा व नौरंगा कस्बे में छापेमारी कर 110 किलो पटाखा बरामद किया है। पुलिस ने पतारा में दो लोगों को व नौरंगा से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है।
थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि पतारा में छापेमारी में साहू आटा चक्की से 40.54 किलो पटाखे बरामद कर राजेश कुमार को व मेडिकल स्टोर के ऊपर रखे 30.54 किलो की बरामदगी करते हुए हरिओम सैनी को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
इसी तरह मुखबिर से सूचना मिलने पर नौरंगा निवासी श्रवण कुमार उर्फ राजू के कब्जे से बिक्री के लिए रखे 39 किलोग्राम पटाखे बरामद किए गए हैं । पुलिस ने श्रवण कुमार को भी गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि त्योहार में अवैध रूप से बिक्री के लिए पटाखे रखने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।