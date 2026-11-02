देर रात कार की बरामदगी के लिए कालपी के जंगल ले जाए गए आरोपी भागने लगे और वहां पहले से छिपाए असलहों से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से आशीष विश्वकर्मा और सर्वेश शुक्ला घायल हो गए। पुलिस ने उनके तीसरे साथी केशव को भी पकड़ लिया। तीनों कानपुर के रहने वाले हैं। मुख्य आरोपी मोनू की पुलिस तलाश कर रही है।
यूपी में अधिवक्ता का कत्ल: पैर छुए, कार से अगवा किया; दम निकलने तक सिर पर जैक से किए वार; हड्डियां भी चकनाचूर
अमर उजाला नेटवर्क, जालौन Published by: Sharukh Khan Updated Mon, 02 Nov 2026 11:52 AM IST
सार
यूपी के जालौन जिले में कालपी बार एसोसिएशन अध्यक्ष को अगवा कर हत्या करने का मामला सामने आया है। अधिवक्ता का शव कानपुर में मिला है। आरोपियों ने अगवा करने से पहले अधिवक्ता के पैर छुए और बिना नंबर की कार से ले गए। पुलिस ने शक के आधार पर तीन आरोपियों की हिरासत में लिया है। कार बरामदगी के लिए कालपी लाए गए आरोपियों ने भागने की कोशिश की। इस पर पुलिस से मुठभेड़ हो गई।
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