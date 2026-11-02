कानपुर: चीफ इंजीनियर से बहस के बाद भाजपा के बागी पार्षद ने नस काटने की कोशिश की

नगर निगम मुख्यालय मोतीझील में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब भाजपा के बागी पार्षद पवन गुप्ता ने अपनी नस काटने की कोशिश की। बताया गया कि विकास कार्य न होने से नाराज पार्षद की चीफ इंजीनियर से बहस हो गई थी। इसके बाद उन्होंने नगर निगम मुख्यालय परिसर में ही यह कदम उठाने का प्रयास किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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बताया जा रहा है कि पार्षद अपने क्षेत्र में विकास कार्य न होने से नाराज थे। इसी मुद्दे को लेकर वह सोमवार को नगर निगम मुख्यालय पहुंचे थे। वहां चीफ इंजीनियर से उनकी कहासुनी हो गई। बहस के बाद पवन गुप्ता ने नस काटने की कोशिश की। घटना के बाद नगर निगम परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया। विज्ञापन



गौरतलब है कि महापौर प्रमिला पांडेय के खिलाफ भाजपा के बागी पार्षदों ने पहले से ही मोर्चा खोल रखा है। विकास कार्यों और अन्य मुद्दों को लेकर पार्षदों की नाराजगी लगातार सामने आ रही है। सोमवार की घटना ने नगर निगम के भीतर चल रही खींचतान को फिर चर्चा में ला दिया है। बताया जा रहा है कि पार्षद अपने क्षेत्र में विकास कार्य न होने से नाराज थे। इसी मुद्दे को लेकर वह सोमवार को नगर निगम मुख्यालय पहुंचे थे। वहां चीफ इंजीनियर से उनकी कहासुनी हो गई। बहस के बाद पवन गुप्ता ने नस काटने की कोशिश की। घटना के बाद नगर निगम परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया।गौरतलब है कि महापौर प्रमिला पांडेय के खिलाफ भाजपा के बागी पार्षदों ने पहले से ही मोर्चा खोल रखा है। विकास कार्यों और अन्य मुद्दों को लेकर पार्षदों की नाराजगी लगातार सामने आ रही है। सोमवार की घटना ने नगर निगम के भीतर चल रही खींचतान को फिर चर्चा में ला दिया है।

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