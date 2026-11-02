यूपी: गंदे फोटो की ब्लैकमेलिंग से दहशत, रुपये मांगने और वायरल करने की धमकी से आहत नीट छात्र ने की थी खुदकुशी

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बहराइच के दौलतपुर निवासी किसान चंद्रवीर सिंह ने बताया कि शुक्रवार को बेटे शिवा के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई थी। फोन करने वाले ने अश्लील फिल्में देखने की बात कहकर उसे धमकाया। इसके बाद कहा कि उसके और उसके पिता की न्यूड फोटो उसके पास हैं। जालसाज ने दोनों की फोटो भी मोबाइल पर भेज दीं और रुपये न देने पर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से शिवा घबरा गया। उसने तत्काल पिता को फोन कर पूरी बात बताई। पिता ने उसे हिम्मत रखने और परेशान न होने की सलाह दी।चंद्रवीर के मुताबिक, शनिवार को उन्होंने हुजूरपुर थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी और इंस्पेक्टर से बेटे की फोन पर बात भी कराई। पुलिसकर्मियों ने भी शिवा को समझाया था। बहराइच के दौलतपुर निवासी किसान चंद्रवीर सिंह ने बताया कि शुक्रवार को बेटे शिवा के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई थी। फोन करने वाले ने अश्लील फिल्में देखने की बात कहकर उसे धमकाया। इसके बाद कहा कि उसके और उसके पिता की न्यूड फोटो उसके पास हैं। जालसाज ने दोनों की फोटो भी मोबाइल पर भेज दीं और रुपये न देने पर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से शिवा घबरा गया। उसने तत्काल पिता को फोन कर पूरी बात बताई। पिता ने उसे हिम्मत रखने और परेशान न होने की सलाह दी।चंद्रवीर के मुताबिक, शनिवार को उन्होंने हुजूरपुर थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी और इंस्पेक्टर से बेटे की फोन पर बात भी कराई। पुलिसकर्मियों ने भी शिवा को समझाया था।

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रावतपुर थानाक्षेत्र के हितकारी नगर स्थित हॉस्टल में रविवार रात फंदे से लटककर जान देने वाले नीट छात्र शिवा सिंह (19) को न्यूड फोटो और वीडियो के जरिये ब्लैकमेल किया जा रहा था। जालसाजों ने उसके साथ ही किसान पिता की अश्लील फोटो भेजकर रुपये मांगे थे। रकम न देने पर फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी। इससे दहशत में आए शिवा ने पिता को फोन कर पूरी बात बताई थी। पिता ने बहराइच के हुजूरपुर थाने में शिकायत भी की थी। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वह स्विच ऑफ मिला। अब पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि ब्लैकमेल करने वाला कोई साइबर ठग था या हॉस्टल का ही कोई व्यक्ति इस साजिश में शामिल था।