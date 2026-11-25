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कानपुर: प्राथमिक विद्यालय के पास लगा कूड़े का अंबार, गंदगी के बीच से गुजर रहे बच्चे
चौबेपुर ब्लॉक के कुकरादेव गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास कूड़े का अंबार लगा हुआ है। विद्यालय के आसपास फैली गंदगी से बच्चों और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह हैं कि स्कूल आने-जाने के लिए बच्चों और शिक्षकों को कूड़े के ढेर के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। कूड़े से उठने वाली दुर्गंध के कारण आसपास का वातावरण भी दूषित हो रहा है। विद्यालय के नजदीक इस तरह गंदगी का ढेर लगा होने से बच्चों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदारों की ओर से कूड़ा हटवाने और नियमित सफाई कराने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने विद्यालय के आसपास जमा कूड़े का तत्काल उठान कराने और सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है।
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