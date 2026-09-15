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कानपुर: बुढ़वा मंगल पर पनकी मंदिर में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, झूले और खानपान की दुकानों से सजने लगा मेला

प्रसून शुक्ला

Updated Tue, 15 Sep 2026 08:33 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 08:33 PM IST







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पनकी मंदिर में 22 सितंबर को बुढ़वा मंगल का बड़ा मेला लगेगा। मेले को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बुढ़वा मंगल पर पनकी मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए दूरदराज और दूसरे जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। ... और पढ़ें

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