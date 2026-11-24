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कानपुर के चकेरी थानाक्षेत्र में सोमवार देर रात भागवत कथा से घर लौट रही एक महिला को शातिर टप्पेबाजों ने रास्ता पूछने के बहाने रोक लिया और बेटे पर दोष होने का डर दिखाकर उसे अपने जाल में फंसा लिया। आरोपियों ने मंत्र पढ़ने व पूजा के जरिए दोष दूर करने का झांसा देकर महिला से खुद उसके जेवर उतरवा लिए और लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की है।

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