{"_id":"6b02932c236db0d1f102ee8f","slug":"video-kanpur-waste-disposal-plant-falling-into-disrepair-walls-crumbling-and-office-floor-sinking-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: जर्जर हो रहा कूड़ा निस्तारण प्लांट, दीवारें टूटीं और कार्यालय की फर्श धंसी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चौबेपुर ब्लॉक की पारा प्रतापपुर ग्राम पंचायत में लाखों रुपये की लागत से बना कूड़ा निस्तारण प्लांट बदहाली का शिकार है। देखरेख के अभाव में प्लांट की हालत लगातार जर्जर होती जा रही है। परिसर में बने ब्लॉकों की दीवारें टूट चुकी हैं, जबकि प्लांट के कार्यालय की फर्श भी धंस गई है। भवन की हालत देखकर इसके निर्माण और रखरखाव पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

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