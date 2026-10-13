कानपुर: बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष पद उपचुनाव के लिए मतदान शुरू

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कानपुर में बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव के लिए मंगलवार सुबह से मतदान प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई है। मतदान केंद्रों और पोलिंग बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इस चुनाव में कुल सात उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

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