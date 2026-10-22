{"_id":"6ad9f808ea5ec2249e06d08e","slug":"video-kanpur-village-secretariat-in-horabangar-found-locked-villagers-unable-to-access-services-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: होराबांगर में ग्राम सचिवालय पर लटका मिला ताला, ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही सुविधाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कल्याणपुर ब्लॉक के होराबांगर गांव में गुरुवार सुबह करीब 11 बजे ग्राम सचिवालय बंद मिला। सचिवालय में पंचायत सहायक समेत अन्य अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था है, ताकि ग्रामीणों को पंचायत से जुड़े कामों के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े। इसके बावजूद सचिवालय पर ताला लगा मिलने से ग्रामीणों को सरकारी कामकाज के लिए परेशानी उठानी पड़ सकती है। ग्राम सचिवालय का उद्देश्य ग्रामीणों को एक ही स्थान पर पंचायत संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।ऐसे में सचिवालय बंद मिलने से व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

... और पढ़ें