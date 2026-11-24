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कानपुर: आदि गुरु महर्षि सुदर्शन जी की जयंती पर गूंजे वैदिक मंत्र, हवन-पूजन कर की सुख-समृद्धि की कामना

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 24 Nov 2026 02:52 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 02:52 PM IST







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कानपुर के रायपुरवा स्थित महर्षि वाल्मीकि सुदर्शन धर्मशाला में आदि गुरु महर्षि सुदर्शन जी की जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रकाश हजारिया, मुन्ना हजारिया, रामस्वरूप, मुन्ना पहलवान व रवि अवस्थी समेत समाज के गणमान्य लोगों ने हवन-पूजन कर सुख-समृद्धि की कामना की। ... और पढ़ें

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