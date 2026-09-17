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कानपुर: पनकी आईआईए भवन में तीन दिवसीय श्रमिक सम्मान स्वास्थ्य शिविर शुरू

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 17 Sep 2026 12:15 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 12:15 PM IST







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पनकी स्थित आईआईए भवन में श्रम विभाग के सहयोग से श्रमिक सम्मान स्वास्थ्य शिविर का तीन दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया गया है। 17 से 19 सितंबर तक चलने वाले इस शिविर में लगभग 10 हजार श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य रखा गया है। ... और पढ़ें

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