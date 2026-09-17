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कानपुर: नशे में स्कूटी रोककर युवक का गला दबाया, सोने की चेन तोड़कर आरोपी फरार

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 17 Sep 2026 02:35 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 02:35 PM IST







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अर्मापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ओएफसी गेट के सामने गुरुवार सुबह नशे में धुत दबंग ने स्कूटी सवार निजी कर्मी को रोककर गाली-गलौज की और विरोध करने पर सरेराह गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। राहगीरों के बीच-बचाव के दौरान आरोपी पीड़ित के गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गया। ... और पढ़ें

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