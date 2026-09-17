कानपुर: स्कूटी रोककर युवक का गला दबाया, गाली-गलौज का किया था विरोध, गले की चेन तोड़कर आरोपी फरार, जांच शुरू

कानपुर के अर्मापुर में गुरुवार सुबह नशे में धुत युवक ने रास्ता रोककर विजय नगर निवासी दीपक कुमार पर हमला कर दिया। गाली-गलौज का विरोध करने पर आरोपी ने पहले मारपीट की और फिर गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। सांस घुटने पर दीपक ने शोर मचाया, तो राहगीरों ने दौड़कर उसे हमलावर के चंगुल से छुड़ाया। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी उसके गले से सोने की चेन तोड़कर भाग निकला।

विज्ञापन



जाते-जाते जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने 112 पर सूचना देने के बाद अर्मापुर थाने में तहरीर दी है। पीड़ित दीपक कुमार निजी कर्मचारी हैं। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गुरुवार सुबह करीब 9:40 बजे वह स्कूटी से निजी काम के लिए जा रहे थे। ओएफसी गेट के सामने विजय नगर के प्लॉट नंबर-100 मलिन बस्ती निवासी सुमंत गुप्ता ने उन्हें रोक लिया।