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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Students planted saplings at the Metro depot complex

कानपुर: मेट्रो डिपो परिसर में छात्रों ने रोपे पौधे, 100 से अधिक छात्रों ने पौधरोपण कर संरक्षण का दिया संदेश

Thu, 24 Sep 2026 09:35 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Thu, 24 Sep 2026 09:35 PM IST
Kanpur: Students planted saplings at the Metro depot complex
मेट्रो के गुरुदेव चौराहा स्थित डिपो परिसर में बृहस्पतिवार को पौधरोपण कार्यक्रम हुआ। कैंट स्थित सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल के 100 से अधिक छात्रों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मेट्रो के अधिकारियों ने भी सहभागिता की। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि मेट्रो परियोजनाओं के विकास में पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाता है।
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