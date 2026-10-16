कानपुर: सीएम ग्रिड सड़क की कछुआ चाल बनी मुसीबत, एक साल से अधूरा पड़ा है निर्माण

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कल्याणपुर क्षेत्र में सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क निर्माण की धीमी गति स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बगिया क्रॉसिंग से मसवानपुर लिंक तक सड़क का निर्माण करीब एक साल से चल रहा है, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो सका है। निर्माण कार्य में देरी के चलते स्थानीय लोगों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से सड़क निर्माण कार्य चलने के कारण क्षेत्र के लोगों को रोजाना दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है।

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