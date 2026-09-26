{"_id":"6ab79117ded8bfa11b076191","slug":"video-kanpur-roof-of-mud-house-collapses-in-bithur-family-has-a-narrow-escape-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बिठूर में कच्चे मकान की छत गिरी, हादसे में बाल-बाल बचा परिवार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिठूर के लवकुश नगर में ब्रह्मादीन के जर्जर मकान की छत लगातार हो रही बारिश की वजह से गिर गई। ब्रह्मादीन अपने दो बेटों के साथ इस जर्जर मकान में रखता था। बीती रात के करीब डेढ़ बजे ब्रह्मदीन का छोटा बेटा रामचंद्र उठा, तो उसने देखा की मकान की कच्ची छत धीरे धीरे गिर रही है। इसके बाद सभी घर के बाहर भागे। जैसे ही परिवार के सभी सदस्य घर के बाहर निकले मकान की पूरी छत भर-भराकर बैठ गई और गृहस्थी का सामान छत की मिट्टी के नीचे दब गया। जानकारी मिलने पर पार्षद आदर्श द्विवेदी उर्फ विभु मौके पर पहुंचे पीड़ित परिवार से बातचीत कर आर्थिक मदद की।

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