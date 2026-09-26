कानपुर: ट्रैक्टर-ट्रक की भिड़ंत में सुपरवाइजर की चली गई जान, पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 26 Sep 2026 08:44 PM IST
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चकेरी थाना क्षेत्र के श्याम नगर में शनिवार तड़के ट्रैक्टर और ट्रक की भिड़ंत में कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार के यहां काम करने वाले कानपुर देहात के रनिया के विलसराया गांव निवासी धीरज कुमार (37) की मौत हो गई। धीरज के परिवार में पत्नी अनुराधा और डेढ़ साल का बेटा है।
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धीरज के भाई राजू ने बताया कि वह कंस्ट्रक्शन कंपनी का सामान लेकर ट्रैक्टर से श्यामनगर के पास स्थित साइट जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। हादसे में अन्य लोगों को भी चोटें लगने की जानकारी मिली है। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटना के कारण जाम लग रहे क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से थाने के बाहर खड़ा कराया। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।
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