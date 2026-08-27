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कानपुर: मंधना में सजा राखी बाजार, उमड़ी खरीदारों की भीड़

कानपुर ब्यूरो

Updated Thu, 27 Aug 2026 06:36 PM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 06:36 PM IST







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रक्षाबंधन के मौके पर मंधना चौराहे के आसपास राखी बाजार सजा हुआ है। गुरुवार शाम चौराहों पर सजी रंगबिरंगी राखी की दुकानों में बहनों की काफी भीड़ देखने को मिली। 5 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की राखियां दुकानों में उपलब्ध हैं। ... और पढ़ें

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