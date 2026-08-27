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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Rakhi market set up in Mandhana; crowds of shoppers flock in

कानपुर: मंधना में सजा राखी बाजार, उमड़ी खरीदारों की भीड़

Thu, 27 Aug 2026 06:36 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 06:36 PM IST
Kanpur: Rakhi market set up in Mandhana; crowds of shoppers flock in
रक्षाबंधन के मौके पर मंधना चौराहे के आसपास राखी बाजार सजा हुआ है। गुरुवार शाम चौराहों पर सजी रंगबिरंगी राखी की दुकानों में बहनों की काफी भीड़ देखने को मिली। 5 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की राखियां दुकानों में उपलब्ध हैं।
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