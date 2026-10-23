{"_id":"6adb27908f361604c708975f","slug":"video-kanpur-prisoner-dies-while-undergoing-treatment-at-hallet-hospital-family-alleges-he-was-beaten-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: हैलट में उपचार के दौरान बंदी की मौत, परिजनों ने लगाया पिटाई का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर जिला कारागार में बंद वाहन चोरी के 22 वर्षीय आरोपी आसिफ की हैलेट अस्पताल में उपचार के दौरान बृहस्पतिवार रात मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जेल के भंडार गृह में भारी काम के दबाव के बीच बंदी रक्षकों ने आसिफ के सीने पर बेलन से हमला किया था, जिससे उसकी हालत बिगड़ी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है।

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