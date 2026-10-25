कानपुर: करवाचौथ-दिवाली पर कुम्हारों की भावुक अपील, मिट्टी के दीये जलाएं, रोशन करें शिल्पकारों का घर

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कानपुर के सरसौल (पुरवामीर गांव) क्षेत्र में करवाचौथ और दिवाली के त्योहारों को लेकर बाजारों में रौनक आ गई है तथा मिट्टी के करवा व दीपकों की बिक्री शुरू हो चुकी है। सालभर इन त्योहारों का इंतजार करने वाले स्थानीय प्रजापति समाज/शिल्पकार दो महीने पहले से ही बर्तन और दीये बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। पुरवामीर निवासी धुन्नी कुम्हार ने भावुक अपील करते हुए कहा कि आधुनिकता और महंगाई के बीच वे मिट्टी की किल्लत जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसे में लोग इस दिवाली मिट्टी के दीये खरीदकर उनके परिवारों के भरण-पोषण में सहयोगी बनें।

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