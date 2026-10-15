{"_id":"6ad0ddcb5df0c42f26062d8a","slug":"video-kanpur-pothole-emerges-on-road-in-panki-industrial-area-posing-risk-of-accidents-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क पर हुआ गड्ढा, हादसे का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पनकी इंडस्ट्रियल एरिया साइट नंबर चार स्थित मोड़ के पास सड़क के बीचोंबीच नाले का पत्थर टूटने से बड़ा गड्ढा हो गया है। कई दिनों से यह गड्ढा वाहन चालकों और राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ है। स्थानीय उद्यमियों का आरोप है कि जिम्मेदार विभाग को कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक मरम्मत नहीं कराई गई। इससे उद्यमियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि विभाग की लापरवाही कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

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