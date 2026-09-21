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कानपुर: चकेरी में ग्रीन बेल्ट के अंदर लोगों ने किया कब्जा, लगा रखी हैं दुकानें

Shikha Pandey

Updated Mon, 21 Sep 2026 02:29 PM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 02:29 PM IST







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चकेरी के रामादेवी से हरजिंदर नगर चौराहे पर जाने के दौरान ग्रीन बेल्ट के अंदर लोगों कब्जा कर रखा है। ग्रीन बेल्ट के अंदर की हालत बदतर है। लोगों ने पार्किंग, दुकानें लगा रखी हैं। ... और पढ़ें

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