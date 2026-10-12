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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Patchwork on Panki Canal road turns back into loose gravel within days

कानपुर: पनकी नहर पर पैचवर्क कुछ दिनों में ही फिर बजरी में तब्दील

Mon, 12 Oct 2026 06:51 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Mon, 12 Oct 2026 06:51 PM IST
Kanpur: Patchwork on Panki Canal road turns back into loose gravel within days
पनकी नहर पुल के पास सड़क पर बने गहरे गड्ढों से निजात दिलाने के लिए विभाग ने पैचवर्क कराकर लोगों को राहत दी थी, लेकिन कुछ ही दिनों में सड़क की हालत फिर बिगड़ गई। गड्ढों को भरने के लिए किया गया पैचवर्क उखड़ने लगा है और सड़क पर बजरी फैल गई है। यही बजरी अब वाहन चालकों के लिए हादसों का कारण बन रही है। दोपहिया वाहन चालकों को फिसलने का खतरा बना हुआ है।
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