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कानपुर: पनकी नहर पर पैचवर्क कुछ दिनों में ही फिर बजरी में तब्दील
पनकी नहर पुल के पास सड़क पर बने गहरे गड्ढों से निजात दिलाने के लिए विभाग ने पैचवर्क कराकर लोगों को राहत दी थी, लेकिन कुछ ही दिनों में सड़क की हालत फिर बिगड़ गई। गड्ढों को भरने के लिए किया गया पैचवर्क उखड़ने लगा है और सड़क पर बजरी फैल गई है। यही बजरी अब वाहन चालकों के लिए हादसों का कारण बन रही है। दोपहिया वाहन चालकों को फिसलने का खतरा बना हुआ है।
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