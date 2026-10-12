कानपुर: गंदगी मिलने पर दो सफाई नायकों को नोटिस, कर्मियों का वेतन कटा, नगर आयुक्त ने की कार्रवाई

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वह सोमवार को नवरात्र पर जोन-6 अंतर्गत आशादेवी मंदिर, हैलट, गोल चैराहा, पनकीधाम मंदिर चैराहा, भाटिया तिराहा, आदि का निरीक्षण करने निकले थे। आशादेवी मंदिर के पास रामलीला मैदान की सफाई कराने के निर्देश दिए। रामलीला मैदान के मुख्य मार्ग को लेकर जोनल अभियंता ने बताया कि यहां सीसी रोड कराने के लिए पत्रावली स्वीकृत है। इस दौरान सीएम ग्रिड अंतर्गत बगिया क्रॉसिंग से केसा आवास विकास तक काफी कूड़ा मिला। यहां पीसीटीएस बनाने के लिए कहा। वह पनकी भवसिंह स्थित साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट गए। वह सोमवार को नवरात्र पर जोन-6 अंतर्गत आशादेवी मंदिर, हैलट, गोल चैराहा, पनकीधाम मंदिर चैराहा, भाटिया तिराहा, आदि का निरीक्षण करने निकले थे। आशादेवी मंदिर के पास रामलीला मैदान की सफाई कराने के निर्देश दिए। रामलीला मैदान के मुख्य मार्ग को लेकर जोनल अभियंता ने बताया कि यहां सीसी रोड कराने के लिए पत्रावली स्वीकृत है। इस दौरान सीएम ग्रिड अंतर्गत बगिया क्रॉसिंग से केसा आवास विकास तक काफी कूड़ा मिला। यहां पीसीटीएस बनाने के लिए कहा। वह पनकी भवसिंह स्थित साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट गए।

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इंदिरानगर, कल्याणपुर स्थित आशादेवी मंदिर के मैदान में गंदगी मिलने पर वार्ड-17 के सफाई नायक विमल कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही सफाई कर्मी का एक दिन का वेतन कटेगा। इसी तरह, आवास विकास, डबल रोड पर भी गंदगी मिलने पर सफाई नायक राकेश को नोटिस और सफाई कर्मी का एक दिन का वेतन रोका गया है। यह कार्रवाई नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने की है।