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कानपुर: चांदी प्रोसेसिंग कारखाने से 45 लाख की चांदी चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

Mon, 12 Oct 2026 11:28 AM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 12 Oct 2026 11:28 AM IST
सार

Kanpur News: चांदी प्रोसेसिंग कारखाने से चोरी की घटना सामने आई है। रस्सी के सहारे कारखाने में घुसा चोर 18 किलो चांदी लेकर फरार हो गया।

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Silver worth ₹45 lakh stolen from silver processing factory; incident captured on CCTV
कैमरे में कैद हुआ चोर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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चकेरी थानाक्षेत्र के पोखरपुर में सोमवार तड़के चांदी प्रोसेसिंग कारखाने में एक चोर घुसा। वह 18 किलो चांदी लेकर फरार हो गया। इसकी बाजार में कीमत 45 लाख रुपये बताई जा रही है। जानकारी पाकर एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह, एसीपी चकेरी आशुतोष कुमार सिंह ने घटनास्थल पर पहुंच जांच पड़ताल की। साथ ही फॉरेंसिंक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। 

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मूलरूप से महाराष्ट्र निवासी नितिन टोपे की नयागंज में दुकान है, वह नौबस्ता संजय गांधी नगर में रहते है। इसके अलावा उनका पोखरपुर स्थित पवन दाल मिल कंपाउंड में चांदी प्रोसेसिंग का कारखाना है। जिसमें वह बाजार से चांदी लाकर प्रोसेसिंग करने का काम कारखाने में कराते हैं। वह शुक्रवार को चांदी लेकर आए थे। इसका प्रोसेसिंग कर कारखाने में रखी थी।

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Silver worth ₹45 lakh stolen from silver processing factory; incident captured on CCTV
पीड़ित नितिन टोपे - फोटो : अमर उजाला
सोमवार तड़के छत से रस्सी के सहारे एक चोर आया और 18 किलो चांदी लेकर फरार हो गया। घटना की जानकारी पर कारखाना मालिक पहुंचे। एसीपी चकेरी आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश में टीमें लगा दी गई हैं।
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