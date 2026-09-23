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कानपुर: वार्ड-66 में लबालब जलभराव से भड़का गुस्सा, सड़क पर ही धरने पर बैठे उपेंद्र तिवारी

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 23 Sep 2026 10:36 AM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 10:36 AM IST







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कानपुर के नौबस्ता-हमीरपुर रोड स्थित वार्ड-66 में पानी की टंकी के पास भीषण जलभराव की समस्या से आक्रोषित होकर स्थानीय निवासी उपेंद्र तिवारी सड़क पर धरने पर बैठ गए। लंबे समय से नाले की सफाई न होने और नालियों का पानी सड़कों पर लबालब भरने से क्षेत्रीय जनता में भारी गुस्सा है। ... और पढ़ें

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