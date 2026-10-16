{"_id":"6ad1f84f60bf23f095078b90","slug":"video-kanpur-open-drain-overflows-with-filth-in-front-of-upscale-homes-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: पॉश इलाके में आलीशान मकानों के सामने बजबजा रहा नाला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कल्याणपुर के पॉश इलाके में आलीशान मकानों के सामने नाला जाम होने से गंदगी बजबजा रही है। वहीं, सड़क पर जगह-जगह कूड़ा फैला होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाले की सफाई नहीं होने से आसपास गंदगी का अंबार लगा है। इलाके में साफ-सफाई की बदहाल व्यवस्था नगर निगम के स्वच्छता संबंधी दावों की पोल खोल रही है। पॉश इलाके में भी सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है।

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