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कानपुर मेट्रो के 8.60 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर-2 (सीएसए से बर्रा-8) के तहत विजय नगर चौराहा स्टेशन के निकट वायाडक्ट पर पहले सीजर क्रॉसओवर की ढलाई का कार्य पूरा हो गया है, वहीं रावतपुर डिपो से विजय नगर तक डाउनलाइन ट्रैक की टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। ट्रेनों के ट्रैक बदलने की सुगम व्यवस्था के लिए इस पूरे कॉरिडोर पर कुल तीन सीजर क्रॉसओवर और दो सामान्य क्रॉसओवर तैयार किए जाएंगे।

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