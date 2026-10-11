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कानपुर: घाटमपुर में मां कूष्मांडा के दरबार पहुंचीं महापौर प्रमिला पाण्डेय ने टेका माथा

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 11 Oct 2026 12:41 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 12:41 PM IST







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कानपुर की मेयर प्रमिला पाण्डेय ने शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर घाटमपुर पहुंचकर प्रसिद्ध मां कूष्मांडा देवी के दरबार में हाजिरी लगाई और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। उन्होंने मंदिर में माता के दर्शन कर प्रदेश और शहरवासियों की सुख-समृद्धि और आरोग्यता की मंगलकामना की। ... और पढ़ें

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