कानपुर सड़क हादसा: रोडवेज बस की टक्कर से युवक की मौत, परिजनों ने थाने का किया घेराव, सड़क पर लगाया जाम

कानपुर में गंगा बैराज पेट्रोल पंप के पास शनिवार देर शाम तेज रफ्तार रोडवेज बस की टक्कर से सब्जी कारोबारी सुमित निषाद (35) की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस पर घायल को समय से अस्पताल न पहुंचाने और बस की तलाश में सीसीटीवी फुटेज न खंगालने का आरोप लगाकर परिजनों ने नवाबगंज थाने का घेराव कर हंगामा किया।
देर रात सैकड़ों लोगों ने थाने के बाहर कंपनी बाग-चिड़ियाघर मार्ग जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति संभालने के लिए स्वरूप नगर, ग्वालटोली, कर्नलगंज और रायपुरवा समेत छह थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन समझाने के बावजूद प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए। खबर लिखे जाने तक जाम लगा हुआ था।
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Kanpur Road Accident
- फोटो : amar ujala
तेज रफ्तार रोडवेज बस ने मार दी टक्कर
नवाबगंज के चिड़ियाघर स्थित अमरूद मंडी निवासी कन्हैया लाल के चार बेटों में तीसरे नंबर का सुमित सब्जी का व्यापार करता था। परिवार में पत्नी काजल और दो बच्चे कीर्ति व रुद्रांश हैं। उसके भाइयों सुनील, सुशील और अमरजीत के मुताबिक शनिवार शाम सुमित मंडी से घर लौट रहा था। गंगा बैराज स्थित पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उसे टक्कर मार दी।
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सीसीटीवी फुटेज तक नहीं खंगाले
परिजनों का आरोप है कि वहां से गुजर रही पुलिस घायल को सड़क पर तड़पता देखती रही, लेकिन उसे समय से अस्पताल नहीं पहुंचाया। लोगों से हादसे की जानकारी मिलने के बाद जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद पुलिस ने रोडवेज बस का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज तक नहीं खंगाले।
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कंपनी बाग-चिड़ियाघर मार्ग कर दिया जाम
इससे नाराज परिजन देर रात सैकड़ों लोगों के साथ नवाबगंज थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। भीड़ ने थाने के बाहर कंपनी बाग-चिड़ियाघर मार्ग जाम कर दिया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। नवाबगंज थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है और परिजनों को शांत कराने की कोशिश की जा रही है।