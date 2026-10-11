कानपुर सड़क हादसा: रोडवेज बस की टक्कर से युवक की मौत, परिजनों ने थाने का किया घेराव, सड़क पर लगाया जाम

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कानपुर में गंगा बैराज पेट्रोल पंप के पास शनिवार देर शाम तेज रफ्तार रोडवेज बस की टक्कर से सब्जी कारोबारी सुमित निषाद (35) की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस पर घायल को समय से अस्पताल न पहुंचाने और बस की तलाश में सीसीटीवी फुटेज न खंगालने का आरोप लगाकर परिजनों ने नवाबगंज थाने का घेराव कर हंगामा किया।











देर रात सैकड़ों लोगों ने थाने के बाहर कंपनी बाग-चिड़ियाघर मार्ग जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति संभालने के लिए स्वरूप नगर, ग्वालटोली, कर्नलगंज और रायपुरवा समेत छह थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन समझाने के बावजूद प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए। खबर लिखे जाने तक जाम लगा हुआ था। देर रात सैकड़ों लोगों ने थाने के बाहर कंपनी बाग-चिड़ियाघर मार्ग जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति संभालने के लिए स्वरूप नगर, ग्वालटोली, कर्नलगंज और रायपुरवा समेत छह थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन समझाने के बावजूद प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए। खबर लिखे जाने तक जाम लगा हुआ था।

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तेज रफ्तार रोडवेज बस ने मार दी टक्कर

नवाबगंज के चिड़ियाघर स्थित अमरूद मंडी निवासी कन्हैया लाल के चार बेटों में तीसरे नंबर का सुमित सब्जी का व्यापार करता था। परिवार में पत्नी काजल और दो बच्चे कीर्ति व रुद्रांश हैं। उसके भाइयों सुनील, सुशील और अमरजीत के मुताबिक शनिवार शाम सुमित मंडी से घर लौट रहा था। गंगा बैराज स्थित पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उसे टक्कर मार दी।

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सीसीटीवी फुटेज तक नहीं खंगाले

परिजनों का आरोप है कि वहां से गुजर रही पुलिस घायल को सड़क पर तड़पता देखती रही, लेकिन उसे समय से अस्पताल नहीं पहुंचाया। लोगों से हादसे की जानकारी मिलने के बाद जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद पुलिस ने रोडवेज बस का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज तक नहीं खंगाले।

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