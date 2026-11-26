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कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन (केसीए) की सीनियर डिवीजन क्रिकेट लीग में बृहस्पतिवार को कानपुर साउथ मैदान पर कानपुर साउथ अकादमी और बाबेलालू जसराज के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कानपुर साउथ अकादमी ने शुरुआती 15 ओवर में दो विकेट खोकर 82 रन बना लिए हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने 26 गेंदों पर 35 रन बनाए और सागर शर्मा 30 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं।

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