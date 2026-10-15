{"_id":"6ad0ddd34e2fbd990300d9cc","slug":"video-kanpur-link-road-to-panki-new-transport-nagar-in-poor-condition-risk-of-accidents-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: पनकी न्यू ट्रांसपोर्ट नगर की लिंक रोड बदहाल, हादसों का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पनकी न्यू ट्रांसपोर्ट नगर फेज-3 को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली लिंक रोड बदहाली की मार झेल रही है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे और फैली गिट्टी-बजरी वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग से ट्रांसपोर्ट नगर आने-जाने वाले भारी वाहनों के लिए यह रास्ता खतरनाक साबित हो रहा है। सड़क की बदहाल स्थिति के चलते आए दिन हादसों की आशंका बनी रहती है।

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