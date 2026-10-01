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कानपुर: एल्डिको नहर पुल पर हुए बड़े-बड़े गड्ढे, वाहन चालकों को झेलने पड़ रहे झटके

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 01 Oct 2026 04:01 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 04:01 PM IST







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एल्डिको नहर पुल जिसे बारासिरोही नहर पुल के नाम से भी जाना जाता है। इस नहर पुल पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। गड्ढों की वजह से पुल से गुजरने वाहन चालकों को झटके झेलने पड़ रहे है। गड्ढों की वजह से ट्रैफिक अक्सर धीरे चलता है और जाम की स्थित हो जाती है। ... और पढ़ें

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