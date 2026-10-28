{"_id":"6ae187c98bb360384d09ca50","slug":"video-kanpur-jajmau-incident-woman-dies-while-undergoing-treatment-at-hallet-hospital-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर जाजमऊ हादसा: हैलट अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र के तिवारीपुर में मंगलवार रात एक मकान का जर्जर छज्जा गिरने से हुए भीषण हादसे में घायल हुई 50 वर्षीया सावित्री की बुधवार सुबह हैलट अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। एयरफोर्स से रिटायर्ड एक व्यक्ति के घर आई एम्बुलेंस को देखने के लिए जुटी भीड़ के दौरान यह हादसा हुआ था, जिसकी चपेट में आकर एक ही परिवार के सदस्यों समेत कुल सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

... और पढ़ें