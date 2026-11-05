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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Haze blankets GT Road; people face difficulty breathing

कानपुर: जीटी रोड पर छाई धुंध, लोगों को सांस लेने में हुई दिक्कत

Thu, 05 Nov 2026 06:49 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Thu, 05 Nov 2026 06:49 PM IST
Kanpur: Haze blankets GT Road; people face difficulty breathing
दिवाली के त्यौहार और मौसम में बदलाव होते हो जीटी रोड धुंध का कहर छाया रहा। इस दौरान लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई।
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