धनतेरस 2026: मेष से मीन तक राशि अनुसार क्या खरीदें, किन चीजों से करें परहेज, ज्योतिषाचार्यों से जानें डिटेल

कानपुर में ज्योतिषाचार्यों ने धनतेरस पर अलग-अलग वस्तुओं की खरीदारी के लिए शुभ चौघड़िया का ध्यान रखने की सलाह दी है। जैसे सोने के लिए शुभ और अमृत चौघड़िया को शुभ माना गया है। चांदी के लिए अमृत तथा वाहन के लिए अमृत और चर चौघड़िया को अनुकूल माना गया है।

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ज्योतिषाचार्य प्रीति अग्निहोत्री और आचार्य पवन तिवारी ने बताया कि स्टील के बर्तन शुभ, तांबे के बर्तन लाभ और पीतल के बर्तन शुभ या अमृत चौघड़िया में खरीदना अच्छा माना जाता है। हीरे और आभूषणों के लिए शुभ व चर, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए लाभ या चर तथा मकान-जमीन की खरीदारी के लिए शुभ व अमृत चौघड़िया अनुकूल है। खरीदारी में स्थानीय मुहूर्त और अपनी सुविधा का भी ध्यान रखें।