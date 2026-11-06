Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Dhanteras in Kanpur Today Find out from astrologers what to buy and what to avoid based on your zodiac sign

धनतेरस 2026: मेष से मीन तक राशि अनुसार क्या खरीदें, किन चीजों से करें परहेज, ज्योतिषाचार्यों से जानें डिटेल

Fri, 06 Nov 2026 12:05 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 06 Nov 2026 12:05 PM IST
सार

Kanpur News: ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सोने-चांदी, वाहन, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदारी में अमृत, शुभ, लाभ व चर चौघड़िया का ध्यान रखना चाहिए। वाहन खरीदारी या डिलीवरी के दौरान सुबह 10:30 से 11:50 बजे तक राहुकाल से बचने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कांच, लोहे, काले कपड़े व नुकीली चीजों की खरीदारी से परहेज करने को कहा गया है।

विज्ञापन
Dhanteras in Kanpur Today Find out from astrologers what to buy and what to avoid based on your zodiac sign
पीरोड बाजार में धनतेरस पर्व के अवसर पर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति पसंद करती युवती - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में ज्योतिषाचार्यों ने धनतेरस पर अलग-अलग वस्तुओं की खरीदारी के लिए शुभ चौघड़िया का ध्यान रखने की सलाह दी है। जैसे सोने के लिए शुभ और अमृत चौघड़िया को शुभ माना गया है। चांदी के लिए अमृत तथा वाहन के लिए अमृत और चर चौघड़िया को अनुकूल माना गया है।

विज्ञापन

ज्योतिषाचार्य प्रीति अग्निहोत्री और आचार्य पवन तिवारी ने बताया कि स्टील के बर्तन शुभ, तांबे के बर्तन लाभ और पीतल के बर्तन शुभ या अमृत चौघड़िया में खरीदना अच्छा माना जाता है। हीरे और आभूषणों के लिए शुभ व चर, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए लाभ या चर तथा मकान-जमीन की खरीदारी के लिए शुभ व अमृत चौघड़िया अनुकूल है। खरीदारी में स्थानीय मुहूर्त और अपनी सुविधा का भी ध्यान रखें।

विज्ञापन
Trending Videos

वाहन खरीदने में राहुकाल से बचें

  • वाहन खरीदने या डिलीवरी लेने से पहले राहुकाल का ध्यान रखें। राहुकाल सुबह 10:30 से 11:50 बजे तक है।
  • लक्ष्मी-गणेश और कुबेर की मूर्तियां लाने का मुहूर्त: दोपहर 3:20 से शाम 5:10 बजे तक। शाम 6:32 से 7:37 बजे तक और शाम 7:37 से रात 9:51 बजे तक है।रहेज किया जाता है।
विज्ञापन

चौघड़िया के अनुसार खरीदारी के मुहूर्त

  • लाभ चौघड़िया: सुबह 7:54 से 9:16 बजे तक।
  • अमृत चौघड़िया: सुबह 9:16 से 10:38 बजे तक।
  • शुभ चौघड़िया: दोपहर 12:01 से 1:23 बजे तक।
  • चर चौघड़िया: शाम 4:07 से 5:30 बजे तक।
विज्ञापन

राशि के अनुसार कर सकते यह खरीदारी

  • मेष: तांबे के बर्तन या कलश।
  • वृषभ: चांदी के सिक्के या बर्तन।
  • मिथुन: पीतल का दीपक, थाली, धार्मिक पुस्तकें।
  • कर्क: चांदी का सिक्का या कलश।
  • सिंह: सोने के सिक्के, आभूषण या पीतल के दीये।
  • कन्या: पीतल की पूजा थाली, दीपक या स्टेशनरी।
  • तुला: चांदी के सिक्के, बर्तन, पीतल के दीपक।
  • वृश्चिक: तांबे के बर्तन या कलश।
  • धनु: पीतल के दीपक, बर्तन, सोने के सिक्के।
  • मकर: झाड़ू, स्टील या पीतल के बर्तन।
  • कुंभ: पूजा सामग्री, श्री या कुबेर यंत्र, पीतल के बर्तन।
  • मीन : साबुत धनिया, लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति, सोने-चांदी के सिक्के।

ये वस्तुएं न खरीदें
मान्यताओं के अनुसार लोहे, कांच, काले रंग की वस्तुएं और चाकू, कैंची व सुई जैसी नुकीली या धारदार चीजें खरीदने से बचना चाहिए। कुछ मान्यताओं में स्टील की वस्तुओं से भी परहेज किया जाता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed