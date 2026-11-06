कानपुर धनतेरस: आज बरसेगा कुबेर का खजाना, 2000 करोड़ से अधिक के कारोबार की उम्मीद, कारोबारियों ने कही ये बात

कानपुर में पांच दिवसीय दिवाली पर्व की शुरुआत शुक्रवार को धनतेरस से हो गई है। त्योहार को लेकर शहर के बाजारों के शोरूम दुल्हन की तरह सजाए गए हैं। सराफा, ऑटोमोबाइल, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेवा, फर्नीचर, कपड़ा, झालर, मूर्तियों और सजावटी सामान के बाजारों में जमकर कारोबार की उम्मीद है। सराफा बाजार में 400 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार का अनुमान है।

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वहीं, धनतेरस पर शहर में दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार होने की संभावना है। सोना शुक्रवार को 1,47,700 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी 1,93,700 रुपये प्रति किलो पर रही। इसके बावजूद धनतेरस पर करीब 280 करोड़ रुपये का सोना और 190 करोड़ रुपये की चांदी बिकने का अनुमान है। कारोबारियों के मुताबिक करीब 200 किलो सोना और 10 हजार किलो चांदी बिक सकती है।